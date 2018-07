Missioni internazionali della Regione Emilia-Romagna 2018

Le prossime iniziative d'internazionalizzazione, per il settore agroalimentare ma non solo, sono state al centro dell’incontro svolto il 20 luglio 2018, presso esso l’Aula Magna della Regione a Bologna.

Diverse le iniziative previste in alcuni Paesi: si parte con la presentazione, da parte del Presidente Stefano Bonaccini, della partecipazione regionale alle tre missioni internazionali in California, a Dubai e in Canada previste per la seconda parte del 2018.

Con la partecipazione di Nicola Lener, Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Ministero per gli Affari Esteri, è stata presentata la collaborazione con la Cabina di regia ministeriale e le partecipazioni regionali, per poi passare agli interventi degli assessori regionali Palma Costi e Simona Caselli, che presenteranno rispettivamente le iniziative di partecipazione regionale a Dubai in preparazione del prossimo EXPO 2020 e in Canada, per la terza edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo”.

Ha completato le presentazioni l'intervento di Denis Pantini, Responsabile Area Agroalimentare di Nomisma, dedicato alle tendenze ed opportunità per l’agroalimentare italiano ed emiliano-romagnolo nei mercati internazionali.

I materiali disponibili

il programma dell'iniziativa

la registrazione audio-video dell'incontro (sono due ore di registrazione, occorre qualche decina di secondi per caricare il video)

Le slide a supporto delle presentazioni

I moduli di adesione alle "manifestazioni d'interesse"

Manifestazione d'interesse Missione in Canada

Manifestazione d'interesse Dubai Expo 2020

Per maggiori informazioni vedi anche i seguenti link: