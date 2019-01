Info Prodotti fitosanitari: le novità 2019 Tradizionale appuntamento con "Osservatorio Incontri" in collaborazione con le Società di Agro farmaci. Anche quest'anno è in programma il tradizionale appuntamento organizzato dal Servizio Fitosanitario regionale in collaborazione con le case produttrici di Agro farmaci per illustrare a tecnici e operatori le novità nei diversi settori di prodotto. Per partecipare all’incontro è richiesta l'iscrizione on line alla pagina dedicata. Sarà anche possibile seguire l’evento in diretta streaming, in collaborazione con Lepida, dal link che sarà comunicato nella mattinata del convegno, prima dell'inizio dei lavori. Azioni sul documento Stampa