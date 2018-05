Mappa delle fattorie aperte

Via Chiesa Vecchia 1456

località S. Croce di Savigno

40053 Valsamoggia

cell. 328-6335529

info@dellortica.it

www.dellortica.it

www.facebook.com/orticasavigno

Referente: Claudio Sassi

Giorni di apertura: 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno 2018

Programma

Si propone una passeggiata didattica all’interno dei percorsi realizzati ad hoc per imparare a conoscere e riconoscere le piante aromatiche, le erbe officinali ed alcune erbe spontanee oltre ad ammirare le nostre rose che, nel periodo tra maggio e giugno, saranno in piena fioritura. Si prevede anche una breve escursione nel bosco per raggiungere una “stanza” dove fiorisce il dittamo, fiore dal profumo particolare ed in via di estinzione. Al termine del percorso verrà offerto un piccolo rinfresco con prodotti dell’azienda e del territorio. La visita si terrà nella mattinata con partenza alle ore 10. In base alle prenotazioni potremo effettuare una seconda visita nel pomeriggio, con un secondo gruppo, con partenza alle ore 14. E’ richiesto un contributo di 5,00 € per ogni partecipante ed è necessaria la prenotazione. Potremo ospitare fino ad un massimo di 15 partecipanti per ciascuna visita.

Percorsi

Percorso turistico/Sportivo/naturalistico

Degustazione e vendita diretta

Visita aziendale

Scheda dell'azienda