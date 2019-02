Info FoodChains4EU. Il Peer Review arriva in Emilia-Romagna I partner del progetto hanno appuntamento a Bologna dal 12 al 15 febbraio 2019 per il 5° e ultimo Peer Review, che sarà dedicato all’innovazione nel packaging alimentare. Tweet Tweet Il programma completo del Peer Review 12-15 febbraio 2019 in Emilia-Romagna (en) Innovazione nel packaging alimentare, in termini di marketing, etichettatura, sostenibilità ambientale, garanzia della qualità e della sicurezza alimentare del prodotto. Se ne parlerà a Bologna durante il 5° e ultimo Peer Review del progetto Interreg FoodChains4EU. I lavori si apriranno il 12 febbraio mattina presso la sede della Regione con il workshop Il packaging di prodotti alimentari in Emilia-Romagna: prospettive di innovazione e sostenibilità, in cui esponenti della Regione e della ricerca illustreranno al peer review team le principali caratteristiche del nostro distretto del packaging e presenteranno significative esperienze di innovazione nel settore. Il team sarà coordinato da Mihaela Lite di Maramures County Council. Dal pomeriggio del 12 fino al 14 febbraio, si svolgeranno le visite sul campo, che tengono come filo conduttore il confezionamento dei prodotti alimentari. I partecipanti avranno occasione di vedere ad Imola un’azienda leader del packaging, a Modena un salumificio, il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena e un’acetaia, infine a Ferrara il CPR System che produce imballaggi eco-sostenibili per l’ortofrutta. Le riflessioni del peer review team sul nostro packaging agroalimentare verranno presentate nel consueto workshop di disseminazione che si svolgerà in Sala Poggioli la mattina del 15 febbraio. Il pomeriggio del 15 febbraio si terrà il monitoring board meeting, in cui i partner faranno il punto della situazione sull’avanzamento del progetto e sulle attività previste nel corso del 2019. Nel corso della settimana, i partner prenderanno parte anche ad incontri tecnici sugli aspetti finanziari del progetto, sugli Action Plan ed avranno l’opportunità di incontrare esponenti delle imprese e del sistema cooperativo regionale. Azioni sul documento Stampa