Info Psr 2014-2020: disponibili 19 ML€ per scorrimento graduatorie Misura 11 (Mantenimento agricoltura bio) e 10 (Gestione effluenti) La versione 8.2 del Psr permette ora di accogliere tutte le domande ammissibili A seguito del bando 2018 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2042/20107) per la misura 11 - Tipo di operazione 11.2.01 (Mantenimento agricoltura bio) state ritenute ammissibili 1.348 domande. Con la successiva determina n. 8980/2018 i fondi disponibili, 16,7 milioni di euro annui, hanno permesso di coprire la concessione di contributo fino alle prime 586 domande. Dopo la modifica del Psr - versione 8.2, approvata con Delibera della Giunta regionale n. 2138/2018, ai finanziamenti sopra indicati si aggiungono ora circa altri 6 milioni di euro annui, per consentire la copertura totale di tutte le domande giudicate come ammissibili ed una spesa complessiva di oltre 18 MLEuro nel triennio. Con questo scorrimento l'impegno complessivo del PSR 2014-2020 destinato alla produzione biologica, arriva a superare i 130 ML€ per la sola Misura 11 a cui si aggiungono gli altri interventi (informazione, formazione, investimenti, copertura costi certificazione, ecc.) per i quali le aziende biologiche possono giovarsi di importanti punteggi di priorità o di risorse dedicate. Anche per quanto riguarda l'innovativo tipo di operazione 10.1.02 "Gestione degli effluenti ", finalizzato alla riduzione di emissioni di gas serra, delle 138 domande presentate ed ammissibili, sono state inizialmente oggetto di concessione, con la Determinazione n. 8577/2018, solo le prime 100 richieste. Anche in questo caso, grazie alla sopracitata modifica del PSR versione 8.2, è stata approvata la Determinazione n. 21253/2018, che ha permesso lo scorrimento completo della graduatoria delle domande ammissibili, grazie ad un aumento delle risorse, su base annuale, per un importo complessivo di poco superiore ai 500.000 Euro.