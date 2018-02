Info Attività di follow-up della missione in Cina Manifestazione d’interesse per il mercato cinese, rivolto ad aziende agroalimentari. Adesioni entro il 2 marzo prossimo. Tweet Tweet A seguito dei positivi risultati avuti a fine 2017 con l'iniziativa "Seconda settimana della cucina italiana nel modo" a cui la Regione ha partecipato con la missione in Cina (dal 19 al 26 novembre) e dei rapporti in atto con la provincia cinese del Guandong, la Regione intende promuovere una manifestazione d'interesse rivolta alle aziende del settore agroalimentare.

Il programma 2018 promosso da ICE-Agenzia, in particolare con Italian Trade Agency di Shangai, per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, relativamente al settore agroalimentare riguarda: Attività di incoming con buyers e influencers del settore enogastronomico di alcuni dei più importanti gruppi della distribuzione di Shanghai , con tre appuntamenti per le imprese del territorio Emiliano-Romagnolo rispettivamente il 12-14 marzo in una sede da definire dell'Emilia-Romagna, il 15-18 aprile al Vinitaly di Verona e il 7-10 maggio a Cibus di Parma.

del settore enogastronomico di alcuni dei più di , con per le imprese del territorio Emiliano-Romagnolo rispettivamente il in una dell'Emilia-Romagna, il al Vinitaly di Verona e il a Cibus di Parma. Attività promozionali di accompagnamento alla vendita di prodotti food & wine di qualità certificata (Dop, Igp, bio e Qualità controllata) sulle principali piattaforme di e-commerce e GDO in-store promotion.

di prodotti di (Dop, Igp, bio e Qualità controllata) sulle e in-store promotion. Partecipazione alla prima edizione di China International Import Expo (CIIE) che si terrà dal 5-10 novembre 2018 nel Padiglione Italia al National Exhibition and Convention Center di Shanghai. Le aziende e enti interessati a partecipare possono esprimere una manifestazione di interesse non impegnativa consultando maggiori informazioni e compilando il presente modulo, da inviare per e-mail entro venerdì 2 marzo prossimo. Alle aziende che aderiranno verranno fornite informazioni su opportunità promo commerciali, su incontri B2B, con influencer e media organizzati in collaborazione con ICE ufficio di Shanghai e i partner istituzionali locali. A sostegno di queste azioni, la Regione curerà la comunicazione degli eventi istituzionali e promozionali. I costi di viaggio e soggiorno qualora previsti nelle azioni programmate sono a carico dei soggetti interessati e non verranno riconosciute spese e risarciti costi di alcun tipo legati alle attività a cui i privati prenderanno parte. Per maggiori informazioni su quanto già realizzato si segnala la pagina dedicata all'incontro dello scorso 5 febbraio sempre in questo portale. Azioni sul documento Stampa