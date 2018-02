Info Labirinto d'acque 2018 Un appuntamento di grande importanza al "Labirinto della Masone" di Fontanellato (PR) dal 22 al 24 marzo. Tweet Tweet Labirinto d’Acque è un nuovo summit internazionale dedicato al tema dell’acqua: quattro giorni di grandi incontri e convegni con i più importanti protagonisti nazionali e internazionali per fare il punto sulla risorsa idrica e sul futuro delle acque del pianeta. Durante queste giornate UNESCO presenterà il Rapporto 2018 dal titolo “Nature-based Solutions for Water” e la Leonardo DiCaprio Foundation presenterà insieme ad United Nations Development Programme (UNDP) il report “Nature for Water”. in particolare si segnalano le iniziative di venerdì 23 marzo in cui al centro dei temi delle conferenze saranno vision, governance e innovazione nelle politiche di lotta ai cambiamenti climatici e le ricadute sulla risorsa idrica e l’agricoltura. Il convegno “The Blue Challenges and Opportunities: from strategies into actions” è curato dalla Regione Emilia-Romagna e alla giornata parteciperanno Brian Richter, uno dei massimi esperti della tematica con una key lecture iniziale, Pietro Laureano (UNESCO) unitamente a rappresentanti di enti ed istituzioni internazionali provenienti da diverse regioni del mondo che, come l’Emilia-Romagna, risentono degli effetti dei cambiamenti climatici e che porteranno la loro esperienza di politiche ed azioni particolarmente efficaci. Tra gli altri, sarà presente lo Stato della California, che affronterà il tema delle politiche di resilienza nella gestione idrica ed il Sud Africa dove il diritto all’acqua costituisce un elemento fondante di democrazia e uguaglianza. Labirinto d’Acque sarà quindi un’occasione ricca di insegnamenti ma anche di sorprese, tra cui gli appuntamenti pomeridiani con "I Salotti d'Acqua" a cui partecipano esperti di vari settori per un approfondimento a 360° di un tema fondamentale dei nostri tempi, in un luogo d’eccezione che unisce arte, cultura e natura. Le conferenze sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria. Chi vorrà approfittarne per visitare il Labirinto di Franco Maria Ricci e la collezione d’arte potrà trovare al link dedicato tutte le informazioni. Azioni sul documento Stampa