Info Riconosciuto come evento eccezionale il danno per il forte vento di agosto Danni in I3 comuni della provincia di Ferrara. Domande di aiuto entro il 26 gennaio 2018. Tweet Tweet Accolta la richiesta della Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento quale “evento eccezionale” del vento forte o impetuoso, verificatosi nelle giornate del 6 e del 10 agosto 2017 in aree del territorio ferrarese.

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che permette alle aziende agricole interessate. di presentare domanda per accedere agli aiuti compensativi, di cui al Decreto Legislativo 102/2004 per danni a strutture agricole, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017.

La delimitazione delle aree colpite, individuate su base di foglio catastale e approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 30 ottobre 2017, è stata redatta attraverso le perizie condotte dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara in funzione delle segnalazioni fatte dalle stesse aziende e dalle Organizzazioni Professionali Agricole. Le domande di aiuto, da compilarsi con l’ausilio del programma informatico reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna, devono essere presentate entro il 26 gennaio 2017 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara.

Al momento della presentazione della richiesta di aiuto, l’azienda deve essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio, nonché all'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna e avere il fascicolo aziendale completo e validato. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata ai danni da vento nel ferrarese in questo portale. I territori interessati Le aziende e i territori interessati ricadono all’interno dei seguenti Comuni della Provincia di Ferrara: Argenta

Berra

Codigoro

Comacchio

Fiscaglia

Formignana

Goro

Jolanda di Savoia

Lagosanto

Mesola

Ostellato

Portomaggiore

