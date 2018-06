Info Migliorare qualità e competitività dei vini e ammodernare gli impianti Nuovo bando regionale di oltre 5,4 milioni di euro per innovazione tecnologica e risparmio energetico in cantina. Tweet Tweet Arrivano dalla Regione oltre 5,4 milioni di euro per migliorare la qualità dei vini e aumentare l'innovazione del settore, è la dotazione finanziaria complessiva del bando approvato recentemente dalla Giunta regionale in attuazione degli interventi previsti dalla Organizzazione Comune di Mercato (Ocm) del settore vitivinicolo. La scadenza per aderire alla misura “Investimenti” dell’Ocm vitivinicolo (annualità 2019) fissata per le ore 13,00 del 13 settembre 2018. Cosa prevede il bando Il bando (delibera n. 922/2018), con una dotazione di 5,4 milioni di euro, mette a disposizione di imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli contributi in conto capitale che arrivano fino al 40% delle spese sostenute. Gli interventi spaziano dalla costruzione, ristrutturazione di immobili, all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, all’ allestimento di negozi per la vendita diretta, passando per il lancio di siti internet finalizzati all’e-commerce. Per beneficiare degli aiuti le imprese che fanno domanda devono dimostrare di essere inserite in un contesto di filiera.

Il budget finanziario è suddiviso in due tranche: il 40% delle risorse è destinato a finanziare progetti di aziende agricole che producono il vino con le proprie uve e lo vendono direttamente; il restante 60% è invece riservato alle imprese agroindustriali che commercializzano il vino prodotto da uve in prevalenza acquistate da terzi o conferite da soci, come nel caso delle cooperative e dei consorzi. La dimensione economica dei progetti è compresa tra un minimo di 40.000 e un massimo di un milione di euro. Tra i criteri di priorità nella formazione della graduatoria finale dei progetti figurano il risparmio energetico, la sostenibilità dei processi produttivi, le produzioni bio e certificate, quelle Dop e Igp e l’appartenenza a forme aggregative di filiera. Per entrambe le dotazioni del bando, le domande vanno presentate secondo le modalità stabilite da Agrea. Azioni sul documento Stampa