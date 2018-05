Rapporto sul sistema agroalimentare regionale 2017

Tradizionale appuntamento quello della presentazione del "Rapporto su Sistema Agroalimentare" che si svolge il prossimo 28 maggio, presso la Sala "XX maggio 2012" della sede regionale "Terza Torre" in Viale della Fiera n. 8 a Bologna.

Come di consueto sono in programma la presentazione dei dati del "Rapporto 2017" a cui seguirà una Tavola Rotonda questa volta dedicata, in occasione del 2018 - Anno del cibo, ad "Anno del cibo e valore del prodotto agricolo" .

La partecipazione al convegno è gratuita, ma per una migliore organizzazione è gradita l'iscrizione online.

Il "Rapporto" nato dalla costante collaborazione più che ventennale tra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere regionale consente di puntualizzare e discutere della situazione agricola con dati costantemente aggiornati.

All'incontro di lunedì prossimo partecipano: Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna), Andrea Zanlari (Vice Presidente UNIONCAMERE Emilia-Romagna), Stefano Boccaletti (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Paolo De Castro (Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale Parlamento Europeo).

La successiva Tavola Rotonda coordinata da Roberto Fanfani (Università di Bologna) vede, dopo le relazioni di Francesco Palumbo (MiBACT) e Simona Caselli (Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna), gli interventi di: Renata Pascarelli (Coop Italia), Antonella Pasquariello (Camst), Bruno Piraccini (Orogel), Leonardo Spadoni (Azienda Casa Spadoni), Massimo Spigaroli (Cheftochef) e Lorenzo Tersi (Tenuta Venturini Baldini).

Presentazione del 2018 Anno del Cibo

Per il cibo italiano celebre in tutto il mondo il 2018 sarà un anno speciale, i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo a partire da gennaio hanno dato avvio a tantissimi eventi ed iniziative dedicati proprio alla celebrazione di uno dei grandi tesori nazionali italiani, vale a dire la tradizione in cucina ed il cibo tipico delle varie zone dell’Italia. Un’occasione unica per la valorizzazione dei prodotti che rendono unica e diversa la nostra terra, regione per regione, e che sono invidiati in tutto il mondo.

Non solo: il 2018 sarà un anno che avrà come filo conduttore il tema del cibo, ma collegandosi ad altri punti di forza del nostro Paese, come l’arte, il paesaggio, la cultura. Quest’anno, quindi, diventa al contempo un anno di promozione turistica e un’occasione per portare le bellezze e la bontà del cibo italiano in tutto il mondo, per rendere giustizia all’immenso patrimonio culturale e artistico italiano che contraddistingue il nostro Paese.