Statistiche agricole: in linea le nuove infografiche Disponibili, in facili e piacevoli visualizzazioni, i dati di produzione dei principali comparti ortofrutticoli. La ricerca dei dati di produzione è un compito spesso assai arduo e che quasi sempre deve essere svolto in tutta fretta, per rispondere a esigenze informative impellenti. Da molti anni la Direzione Generale "Agricoltura, caccia e pesca" mette a disposizione una ricca serie d'informazioni statistiche che spaziano tra i diversi temi di competenza e le diverse tipologie d'indagine. Ora con l'aiuto dell'infografica e la preziosa collaborazione di colleghe e colleghi dei diversi servizi regionali ed esperti nei singoli settori, sono disponibili in questo portale le nuove pagine dedicate alle "Analisi congiunturali" del settore ortofrutticolo. Oltre quindi alla tradizionale rassegna a stampa che raccoglie i dati di produzione annuale di 72 diverse specie con ripartizioni a livello provinciale e per fascia altimetrica, è ora disponibile una serie di pagine che, con la tecnica dell'infografica, danno una veloce informazione sui principali comparti e sui dati di particolare interesse. Tutte le informazioni sono disponibili dalla pagina "Indagini congiunturali sulle coltivazioni" del portale.