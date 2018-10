Info Giornata dell'alimentazione in fattoria Le ricette a spreco zero delle fattorie sono una delle novità dell'edizione 2018. 70 Fattorie Didattiche e Musei del gusto e del Mondo Rurale vi aspettano. Le ricette a spreco zero delle fattorie sono una delle novità della Giornata dell'alimentazione in fattoria, che si celebrerà domenica 14 ottobre all'insegna del tema “Mangiare tutti, mangiare meglio”. E’ questo il motto scelto dalla Regione Emilia-Romagna per promuove la Giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO. Il pane santo, la torta di pane, la panzanella, lo stufato di lesso, la pasta di riso al forno, la torta rimediata sono alcune delle ricette recuperate dalla tradizione contadina e caratterizzate dal riutilizzo di cibo: dal pane raffermo alla pasta avanzata sino al lesso del giorno dopo. Potete trovare le ricette on-line al sito dedicato. Più di 70 fattorie e musei da Rimini a Piacenza apriranno le loro porte ai visitatori per spiegare quali cambiamenti si stanno attuando in agricoltura per affrontare le sfide future. In particolare invitano a riflettere sul tema dello spreco e sull'importanza dell'agricoltura sostenibile per garantire cibo migliore per tutti. Per i più piccoli sarà una giornata in cui conoscere i segreti della campagna e accarezzare gli animali della fattoria, per tutti sarà un appuntamento importante per capire cosa ognuno di noi può fare fin da subito per salvare la Madre Terra. Per verificare le fattorie aperte più vicine a casa vostra e i percorsi che più vi interessano: Percorso turistico / Sportivo / Naturalistico

consultato il sito dedicato all'iniziativa in questo portale.