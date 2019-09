Info Emergenza cimice asiatica: il piano regionale per contrastarla Online il piano regionale per il contrasto alla cimice asiatica, clicca qui per leggere i documenti del servizio Fitosanitario Tweet Tweet Leggi qui il Piano regionale per il contrasto alla cimice asiatica È emergenza cimice asiatica in Emilia-Romagna e la Regione risponde mettendo subito a disposizione 250 mila euro per l’attivazione di mutui a tassi agevolati e le delimitazioni delle aree colpite necessario per usufruire di sgravi fiscali e contributivi. Ma è necessario anche agire sul piano nazionale ed europeo, perché la sfida è complessa. Complice l’estate più calda degli ultimi 150 anni, sono sotto attacco i frutteti della regione e in particolare le produzioni di punta come pero, melo e pesco, a cui si affiancano ciliegio, albicocco, kiwi e susino, per danni che, in alcuni casi, arrivano al 100%. Va detto subito che l’emergenza, in Europa, riguarda le regioni del nord d’Italia e l’Austria e che, al momento, non esistono soluzioni chimiche e immediate, come sanno bene gli americani che sono stati colpiti prima di noi. Anzi, proprio il Canada ha stretto di recente un accordo con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che rappresenta la punta più avanzata della ricerca nel settore. E per fare il punto sulle misure più efficaci e condivise per sostenere imprese e coltivatori duramente provati da questa calamità e sgombrare il campo da numerose fake news su 'interventi risolutivi', l’assessore regionale all’agricoltura, Simona Caselli, ha convocato mercoledì 28 agosto un apposito tavolo tecnico con le associazioni agricole e le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, dove la Regione ha illustrato il piano regionale per il contrasto alla cimice asiatica (materiali a cura del servizio Fitosanitario regionale). Azioni sul documento Stampa