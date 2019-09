Info Logistica sostenibile per la competitività dell'agroalimentare L'emilia-Romagna verso i mercati globali. Convegno a Bologna il 4 settembre Tweet Tweet Foto di Yerson Retamal da Pixabay La sfida logistica del sistema agroalimentare Il sistema agroalimentare è uno dei più sensibili ai temi della logistica: la distanza fra le aree produttive e quelle di consumo, il rapporto produzione/commercializzazione/distribuzione, l’evoluzione della domanda dei consumatori, l’internazionalizzazione dei mercati, la riorganizzazione delle imprese. Tutti fattori che evidenziano la complessità del settore. Il controllo e la razionalizzazione della funzione logistica hanno assunto negli ultimi anni un ruolo strategico per l’intero sistema agroalimentare e per i prodotti deperibili in particolare. Per essi, infatti, la logistica è qualcosa di più del semplice trasferimento di una merce da un luogo ad un altro del territorio: rappresenta infatti l’insieme di tutte quelle tecniche e funzioni organizzative - concentrazione dell’offerta in piattaforma, stoccaggio, rottura e manipolazione del carico, tecniche di magazzinaggio, preparazione degli ordini, gestione della catena del freddo, ecc. - che sono lo strumento essenziale per garantire la consegna del prodotto al cliente nei modi, nei tempi e ai costi desiderati da quest’ultimo. Mercoledì 4 settembre un convegno dedicato alla logistica mette a confronto aziende e istituzioni, per raccontare buone pratiche di logistica sostenibile e innovativa, fattore chiave della competitività dell'agroalimentare. Aprono e chiudono il convegno, rispettivamente, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna e Simona Caselli, assessore all'agricoltura Regione Emilia-Romagna. Scarica il programma in pdf Il programma del convegno Logistica sostenibile per la competitività dell'agroalimentare 9.30 Introduce e modera Luca Lanini, professore di Logistica, Università Cattolica del Sacro Cuore 9.45 Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna 10.00 Paolo Ferrecchi, direttore generale cura del territorio e dell'ambiente, Regione Emilia-Romagna 10.15 Logistica Monica Artosi, CPR System Alberto Bissi, TEC Terminal Ro-Ro-Ravenna Simona Barbieri, Stef Italia Gianpaolo Calanchi, Number 1 Logistic Group Giovanna Cardinali, Emirates Skycargo Milena Fico, Terminal Container Ravenna Riccardo Martini, DCS Tramaco Massimo Savini, R.L.A. Umberto Torello, Torello trasporti 11.30 Infrastrutture e buone pratiche Silvia Arceci, Aeroporto di Bologna Andrea Bardi, ITL Istituto trasporti e logistica Ilenio Bastoni, Apofruit Italia Nicolò Berghinz, Alis Paolo Bruni, CSO Italy Paolo Ferrandino, Autorità portuale Ravenna Roberto Maffi, Conserve Italia Giulietta Magagnoli, CAL Centro agroalimentare e logistica Parma Marco Spinedi, Interporto Bologna 12.30 Conclusioni Simona Caselli, assessore agricoltura Regione Emilia-Romagna Gradita l'iscrizione online al convegno Logistica sostenibile per la competitività dell'agroalimentare Azioni sul documento Stampa