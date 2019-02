Info Appuntamento con l'innovazione e la ricerca nell'agroalimentare Due giorni a FICO - 1 e 2 marzo - per conoscere progetti, prodotti e la collaborazione tra aziende e ricercatori Tweet Tweet Si comincia venerdì prossimo alle ore 9.00 con il convegno dedicato a "Innovazione e ricerca per il sistema agroalimentare in Emilia-Romagna" dedicato ad agricoltori, tecnici e ricercatori per presentare quasi 200 tra progetti e iniziative di ricerca finanziate dai Fondi europei (Por FESR e PSR FEASR). Un'occasione per conoscere direttamente dalle relazioni dei partecipanti oltre 20 progetti di collaborazione tra mondo della ricerca e della produzione agroalimentare per iniziative di studio e realizzazione di prodotti e processi innovativi. Non a caso la Regione Emilia-Romagna ha investito più di tutte le altre Regioni europee in tali settori e vuole ora presentare una prima serie di realizzazioni al pubblico degli interessati. Partecipano all'incontro, tra gli altri: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'Assessore all’agricoltura caccia Simona Caselli e Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma. Nella giornata del due marzo spazio anche al grande pubblico dei visitatori di FICO con iniziative di divulgazione dei progetti, banchi informativi e di assaggio dei prodotti innovativi e momenti di spettacolo presso l'Arena di FICO Eataly word. Azioni sul documento Stampa