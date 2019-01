Info Novità per i trattamenti fitosanitari nelle aree verdi pubbliche La nuova delibera regionale aggiorna le modalità di avvertimento, l'uso del Glifosate e l'inserimento di nuove aree. Tweet Tweet Nuove linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le novità sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 3 dicembre 2018, che sostituisce la precedente Delibera n. 541 del 18 aprile 2016. Tra le modifiche principali: la segnalazione preventiva e avviso alla popolazione, l’impiego del Glifosate, l'aggiunta delle aree archeologiche e le precisazioni circa i trattamenti endoterapici. Nella pagina dedicata alle modifiche, nel sito Avversità e difesa delle piante di questo portale, trovate il dettaglio di tutte le nuove regole. Azioni sul documento Stampa