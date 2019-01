Info Serie di bandi europei per la promozione dei prodotti, la ricerca e l'innovazione Segnalati da ERVET sono disponibili nelle pagine del portale regionale "Europa Facile". Tweet Tweet ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A., società “in house” della Regione Emilia-Romagna, segnala con una serie di schede di sintesi: due bandi promossi dall'Unione Europea e relativi alla promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi e altre opportunità legate al progetto "PRIMA" (Partenariato congiunto per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo). Nel primo caso l'invito è a presentare proposte per programmi multipli o programmi semplici per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014. Per i bandi "PRIMA" (sezione 1 e sezione 2) l’obiettivo è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, per contribuire alla soluzione dei problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. Azioni sul documento Stampa