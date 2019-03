Info Disciplinari di produzione integrata vegetale: on line la versione 2019 Come tutti gli anni è disponibile la versione aggiornata dei disciplinari per le coltivazioni e produzioni vegetali. Tweet Tweet I disciplinari di produzione integrata sono funzionali a quanto previsto dai PSR 2014-2020 (Reg. (UE) 1305/2013) ed alle disposizioni specifiche previste dal Decreto ministeriale n.4969 del 29/8/2017 per la produzione integrata all'interno della Disciplina ambientale in applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 limitatamente alla fase di coltivazione, nonché per applicazione della Legge regionale n. 28/99, in quest'ultimo caso anche per la gestione del post-raccolta. I disciplinari 2019 hanno ottenuto il parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" previsto dal Decreto ministeriale n. 4890 del 08/05/2014 da parte del Comitato produzione integrata. Le modifiche apportate sono state recepite con determina n. 3559/2019 del responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, che contiene in allegato gli aggiornamenti rispetto all’edizione 2018. Sono state inoltre inserite le ulteriori modifiche alla parte difesa e controllo infestanti, approvate anch’esse a livello nazionale ai sensi del DM 4890 del 08/05/2014, riportate anche nella specifica sezione “Integrazione alle norme tecniche di coltura 2018 di difesa integrata e controllo delle infestanti a seguito di modifiche di etichetta”. Le modifiche principali dei Disciplinari 2019 Si tratta principalmente di: aggiornamenti delle schede di difesa e controllo delle infestanti e delle norme agronomiche ;

delle e delle ; nel disciplinare dell’actinidia è stata inserita una nuova scheda di concimazione a dose standard relativa ai frutti con polpa gialla ;

è stata inserita una a dose standard relativa ai ; nel disciplinare dell’albicocco e nel pomodoro da industria sono state inserite delle nuove schede di concimazione a dose standard relative a un più alto livello produttivo ;

e nel sono state inserite delle a dose standard relative a un ; per il riso è stata introdotta la possibilità di un nuovo avvicendamento settennale per ambienti specifici;

è stata introdotta la per ambienti specifici; per il fagiolino l’ intervallo di non ritorno sullo stesso appezzamento è stato ridotto a un anno ;

l’ di sullo stesso appezzamento è stato ; per l’ albicocco , il melo , il pero , il pesco ed il susino è stato introdotto il concetto che la restituzione idrica giornaliera avvenga non più per mese, ma per fase fenologica ;

, il , il , il ed il è stato che la avvenga non più per mese, ma ; aggiornamenti delle disposizioni applicative degli impegni aggiuntivi facoltativi per i seguenti impegni n. 14, 19, 20, 23 e 24 ;

delle degli per i seguenti ; aggiornamento del piano dei controlli SNQPI regionale. La determinazione di approvazione dei Disciplinari 2019 conferma le norme specifiche in merito all'applicabilità dei disciplinari e la finanziabilità per le seguenti colture: orticole di "IV gamma", pioppo, castagno da frutto, noce da frutto e funghi.