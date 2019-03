Follow-up della missione regionale in Canada

Dopo i positivi risultati avuti, a novembre 2018, in occasione della terza edizione della "Settimana della cucina italiana nel modo" e dei rapporti in atto con le Province canadesi del Québec e della British Columbia, la Regione organizza una missione di follow-up, con il supporto di Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito del nuovo “Protocollo di Intesa” per la realizzazione di progetti integrati di promozione dei prodotti di qualità.

La missione si svolgerà dal 27 maggio al 7 giugno prossimi e per le imprese gli appuntamenti sono il 30 e 31 maggio a Montreal e successivamente il 3 e 4 giugno a Vancouver, in occasione dell’iniziativa “True Italian Taste” promossa dal Governo italiano.

In tali occasioni saranno organizzati eventi di richiamo per trade, stampa e consumatori canadesi, per far conoscere le caratteristiche dell’autentico prodotto emiliano-romagnolo, diffonderne la cultura, il territorio di provenienza e il corretto impiego in cucina.

Tutti i dettagli relativi alla partecipazione delle imprese del settore agroalimentare sono disponibili nella circolare. Le aziende interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 12 aprile prossimo alla mail paola.frabetti@rer.camcom.it.

Per informazioni fare riferimento a Mercedes Centanni del Servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare alla mail mariamercedes.centanni@regione.emilia-romagna.it e/o Paola Frabetti di Unioncamere Emilia-Romagna alla mail paola.frabetti@rer.camcom.it.

La missione avrà, infine, rilevanza di carattere istituzionale per favorire il consolidamento dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia della British Columbia e la crescita delle relazioni economiche, commerciali, istituzionali e politiche tra i due territori. Nelle giornate dal 4 al 7 giugno sono in programma incontri ad alto livello con istituzioni, agenzie e centri di ricerca del governo provinciale e nazionale, le Università della Provincia British Colombia e le Associazioni di produttori locali. Verranno trattati temi centrali nel dibattito internazionale e di comune interesse quali: la sostenibilità ambientale delle produzioni e le azioni per contrastare i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, la sanità animale e il miglioramento varietale.

A questa seconda parte della missione potranno prendere parte, a fianco dell’Assessore all’agricoltura Simona Caselli, associazioni e rappresentanti del mondo della cooperazione, della ricerca e le Università dell’Emilia-Romagna. Per informazioni a questo proposito fare riferimento a Francesca Ponti del Servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare alla mail francesca.ponti@regione.emilia-romagna.it.