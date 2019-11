Di Porto in Porto: cucina mediterranea, la qualità del pesce dell'Adriatico

Cesenatico (FC), Città della Gastronomia CheftoChef, ospita il primo Congresso Itinerante dal titolo "Gastronomie di confine fra terra e mare in Alto Adriatico": un progetto per la conoscenza e l'utilizzo consapevole del pesce dell'Alto Adriatico, in accordo con le Regioni Emilia-Romagna e Istria.

Le diverse professionalità e competenze saranno il cuore di un percorso di lunga gittata, che verrà definito dai partner in questa occasione, direttamente sotto i riflettori della stampa di settore nazionale. La filiera produttiva (la pesca, il commercio, la trasformazione, la cucina) dialogherà con le indispensabili categorie trasversali: la formazione, la ricerca, la comunicazione, la storia e il paesaggio, la dimensione salutistica, in una visione integrata tra mare e terra, tra economia e società.

I percorsi

Durante la giornata si attraverseranno i luoghi simbolo di una città marinara, come i mercati del pesce, le barche, i capanni da pesca, i moli, la piazza delle conserve tipiche di Cesenatico, i ristoranti sulla spiaggia. E ogni sosta sarà un’occasione di conoscenza, dialogo, creazione e condivisione di nuovi progetti.

Il Congresso itinerante

Il pesce dell’Alto Adriatico ha qualità straordinarie e una grande biodiversità… vi diremo perché. Chi lo pesca nei modi, nei tempi e negli areali giusti recupera equilibri ambientali e rispetta le specie nella loro pari dignità. E così chi fa cucina d’autore lo valorizza senza sprechi per il bene-stare di tutti noi. A partire dalle ore 9.00, Sala Convegni Museo della Marineria di Cesenatico, via Carlo Armellini 18 - Cesenatico (FC).

Programma

Ore 9.00 Museo della Marineria di Cesenatico

Matteo Gozzoli , Sindaco di Cesenatico, Città della Gastronomia CheftoChef

, Sindaco di Cesenatico, Città della Gastronomia CheftoChef Omar Casali , Responsabile CheftoChef, Progetto diPortoinPorto

, Responsabile CheftoChef, Progetto diPortoinPorto Massimo Spigaroli , Presidente CheftoChef emiliaromagnacuochi

, Presidente CheftoChef emiliaromagnacuochi Vittorio Elio Manduca , Responsabile Servizio Attività faunistico-venatoria e pesca. Regione Emilia-Romagna

, Responsabile Servizio Attività faunistico-venatoria e pesca. Regione Emilia-Romagna Graciano Prekalj, Collaboratore professionale per l’agricoltura e la caccia. Regione Istriana, Croazia

Relazioni

Corrado Piccinetti - Biologo marino

Il pesce . Flussi e territori marini del pesce dell’Alto Adriatico

- Biologo marino . Flussi e territori marini del pesce dell’Alto Adriatico Maurizio Cialotti - Imprenditore

La pesca . Pari dignità e innovazione per rispettare il nostro mare

- Imprenditore . Pari dignità e innovazione per rispettare il nostro mare Maria Grazia Soncini - Cuoca e patronne, La Capanna di Eraclio

La cucina . Mangiare&Cucinare, il futuro di antiche storie gastronomiche

- Cuoca e patronne, La Capanna di Eraclio . Mangiare&Cucinare, il futuro di antiche storie gastronomiche Roberto Casali - Imprenditore

L’alto artigianato: lavorare il nostro pesce rispettandone il valore

ore 11.30 Coffee Break e visita Museo della Marineria

ore 12.00 Show cooking Il Pesce del territorio

Interpretazioni tradizionali e contemporanee a confronto

ore 13.00 Piazza delle Conserve

Conserve e Conservati. I racconti, le degustazioni e le foto storiche

ore 13.45 Mercato del Pesce

Asta a voce, Asta al rullo

ore 14.15 In Banchina area Mercato del Pesce

Brazadel, piadina e saraghina

ore 15.00 Piazza Sposa dei Marinai e ai Capanni

Caffè e Mistrà

ore 15.30 Ristorante Maré

Tavola rotonda riservata a operatori, istituzioni e comunicatori. Non esiste economia della crescita senza un incontro sul territorio di flussi produttivi e culturali. Chi ci porta il pesce ha bisogno di chi collabora per preservare l’ambiente, di chi fa ricerca, di chi forma i giovani, di chi innova nel turismo, di chi ci racconta storie e paesaggi.

ore 20.00 I territori delle acque - Ristorante Maré

La giornata si concluderà con una cena aperta al pubblico a cura degli chef di CheftoChef emiliaromagnacuochi Mattia Borroni, Omar Casali, Stefano Ciotti, Maria Grazia Soncini, Massimo Spigaroli e Silver Succi. Menu, vini inclusi € 60 a persona. Informazioni e prenotazioni tel. 331 1476563, email diportoinporto@cheftochef.eu.