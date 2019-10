Info Giornata dell'alimentazione in fattoria 2019 Sarà domenica 13 ottobre 2019 e avrà come tema: Dieta mediterranea, un modello sostenibile Tweet Tweet Domenica 13 ottobre 2019 la Regione Emilia-Romagna promuove la Giornata dell'Alimentazione in Fattoria, dal titolo “Dieta mediterranea. Un modello sostenibile”, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla FAO, il cui tema è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione sana per un mondo” #FameZero. Dalle 10 alle 18, saranno 67 le fattorie (tra cui 9 musei del gusto e delle tradizioni rurali), da Rimini a Piacenza, che apriranno le loro porte per proporre percorsi didattico-divulgativi per adulti e bambini, diffondendo un modello di sostenibilità e offrendo l'occasione per riflettere sul futuro del pianeta e dell'alimentazione. La sensibilità della Regione per il tema dell’agricoltura sostenibile si manifesta attraverso la valorizzazione del mondo rurale e delle produzioni tipiche locali. A tutto ciò quest’anno si aggiunge il focus sulla Dieta Mediterranea, dal momento che l’Emilia-Romagna è tra i partner del progetto europeo MD.net, in cui la dieta si coniuga con la convivialità e con il recupero delle tradizioni. Fattorie Aperte e Fattorie Didattiche propongono un cambiamento culturale per sensibilizzare le persone sul valore universale del cibo, delle risorse naturali e della terra, diffondendo le conoscenze sulle tematiche alimentari, agro-ambientali ed evidenziando i valori della cultura contadina. La Giornata dell'Alimentazione in Fattoria rientra fra le iniziative di orientamento dei consumi e di educazione alimentare ed è organizzata dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le aziende agricole del territorio ed i musei. Per informazioni sull’iniziativa: Regione Emilia-Romagna URP Numero Verde 800662200 Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00; giovedì anche 14.30-17.00 | urp@regione.emilia-romagna.it www.fattorieaperte-er.it http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-aperte Facebook Fattorie aperte Azioni sul documento Stampa