Operazione Mare pulito

Il tema delle plastiche e dei rifiuti in mare è di grande attualità e a giusta ragione molto sentito. In particolare le microplastiche che si creano dalla disgregazione nel tempo di materiali plastici abbandonati in mare rappresentano un problema importante per la salubrità del prodotto ittico e dunque per la salute dell’uomo.

Proprio con lo scopo di tutelare e salvaguardare gli ecosistemi marini della costa emiliano-romagnola da un lato e la necessità di garantire una elevata qualità del prodotto locale al consumatore dall’altro, il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, sotto la guida di DELTA 2000, ha emanato un bando per finanziare interventi finalizzati a migliorare la raccolta dei rifiuti del mare e dei prodotti dell’attività ittica (attrezzi da pesca perduti, rifiuti marini, plastica ed altri rifiuti presenti in mare) attuati da operatori della pesca e/o con il coinvolgimento diretto degli stessi.

Sono 5 i progetti presentati e approvati, che coinvolgono più di 35 pescatori coinvolti, assieme a Comuni e Gestori dei rifiuti HERA e CLARA: Grande soddisfazione per il numero di progetti presentati sul bando FINANZIATO CON FONDI FEAMP della Misura 4.63 assegnati al FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, su un tema alquanto complesso, quello dei rifiuti.

Il Valore aggiunto di questi progetti non è soltanto il tema della raccolta dei rifiuti, ma le reti di collaborazione e di relazioni che si creano per affrontare il problema dei rifiuti in mare, ovvero il coinvolgimento in ognuno dei 5 progetti approvati di pescatori in sinergia con centri di ricerca e con i soggetti che si occupano della raccolta a terra e del possibile riutilizzo. 5 esempi di economia circolare che mettono in rete i pescatori delle marinerie emiliano-romagnole rispettivamente con Università, Centri di Ricerca e Fondazioni, oltre ad HERA e CLARA, le aziende che localmente gestiscono la raccolta e smaltimento, ricoprendo l’intera Costa della Regione con la partecipazione di pescatori di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Cattolica.

Tra le idee progetto proposte, non soltanto la raccolta dei rifiuti ma anche la analisi delle materie plastiche recuperate, finalizzata ad una catalogazione delle tipologie di polimeri e successiva individuazione della parte riciclabile che potrà essere destinata ad essere rivalorizzata; dunque la definizione di processi virtuosi che con le azioni di raccolta, analisi e riutilizzo dei materiali recuperati in successivi cicli produttivi, si inseriscono a pieno nell’ottica di una economia circolare riducendo al massimo gli sprechi.

Ma anche la sperimentazione di tecnologie e strumentazioni innovative che possano semplificare ed ottimizzare le attività di pesca degli operatori e al contempo la raccolta e smaltimento di rifiuti che inevitabilmente rimarrebbero impigliati nelle reti da pesca.

Ecco il dettaglio dei progetti presentati e approvati in graduatoria FLAG, già sottoposta al vaglio della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti necessari: