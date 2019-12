"Nuovi Fattori di Successo"

Il concorso, bandito da Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), nell'ambito delle attività finanziate dal programma della Rete Rurale Nazionale 2019/2020, vede come protagonisti i giovani agricoltori.

La finalità è quella di diffondere e valorizzare le buone pratiche finanziate dall'Unione Europea nello sviluppo rurale.

Il concorso prevede la selezione di 12 aziende che verranno premiate durante un evento di carattere nazionale e che saranno proposte come esempi di eccellenza nell'ambito delle iniziative della Rete Rurale Nazionale, attraverso la diffusione di prodotti divulgativi specifici con le loro esperienze.

Le prime tre aziende classificate saranno protagoniste di tre documentari.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse in forma telematica mediante il portale dedicato https://strumenti.ismea.it/ e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 18 dicembre 2019. Per accreditarsi, occorre registrarsi presso il portale, inserendo i propri dati anagrafici. L'accreditamento ha luogo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata).

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ismea esclusivamente per iscritto all'indirizzo mail urp@ismea.it entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 11 dicembre 2019.

Per il bando e la domanda di partecipazione consultare il sito Ismea.