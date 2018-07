Info Manifestazione d'interesse per la Missione regionale in Canada Disponibile il modulo di adesione per la missione di novembre. Maggiori info alla pagina "Approfondimenti". Tweet Tweet La missione in Canada si svolge da 18 al 25 novembre prossimo, in occasione della terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa dal Governo italiano. Il programma di attività della Regione Emilia-Romagna avrà infatti inizio dal 16 novembre 2018 e il calendario definitivo delle iniziative, in corso di preparazione, verrà reso pubblico con adeguato preavviso. Saranno organizzati, nelle diverse sedi di Toronto, Ottawa e Vancouver, incontri B2B per le imprese, momenti di discussione con le istituzioni canadesi e presentazioni rivolte ai consumatori, che sempre più cercano i prodotti “Made in Emilia-Romagna”. E’ già disponibile il modulo, per le imprese interessate, per aderire alla "manifestazione d’interesse" non impegnativa e che costituisce uno strumento utile per l’organizzazione di una missione istituzionale e promo-commerciale. Il modulo deve essere rinviato all'indirizzo mail dedicato entro il prossimo 20 settembre 2018. Per maggiori informazioni contattare il Servizio INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE alle mail di: Francesca Ponti e/o Mercedes Centanni. Per maggiori informazioni consulta anche la pagina dedicata nella rubrica "Approfondimenti" di questo portale. Azioni sul documento Stampa